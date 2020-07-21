Большинство немецких политиков во главе с канцлером Ангелой Меркель поддерживают «Северный поток — 2», а поведение американцев их искренне возмущает. Но есть и недовольные. Среди них — партия Зеленых, которая считает, что противостояние США в этом вопросе превратило Германию в изгоя.

Спор между Германией и США из-за путинского газопровода «Северный поток — 2» продолжает обостряться.

В четверг представитель Госдепартамента США Морган Ортагус (Morgan Ortagus) заявила в интервью нашему изданию, что если Германия не изменит свою позицию, то участвующим в проекте компаниям будут грозить санкции «независимо от их происхождения».

Ранее с предупреждением в адрес немецких инвесторов строительства газопровода — компаний Wintershall DEA и Uniper — выступил госсекретарь Майк Помпео.

Глава МИД Германии Хайко Маас отреагировал на это жестко: «Европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы однозначно отвергаем экстерриториальные санкции». Министр энергетики федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Кристиан Пегель (Christian Pegel), коллега Мааса по партии СДПГ, даже призвал федеральное правительство «отреагировать (на действия США) ощутимыми встречными мерами, которые (американцам) следует воспринимать всерьез».

Но действительно ли Германия планирует встречные меры? Действительно ли вскоре начнется «война санкций» между Федеративной Республикой и администрацией Трампа?

Это маловероятно, что подтверждает ответ федерального министерства экономики на запрос партии «Зеленых», имеющийся в распоряжении нашей редакции. В документе говорится, что сейчас ведутся консультации с другими странами — членами ЕС , с Внешнеполитической службой ЕС и с Еврокомиссией по поводу экстерриториальных санкций США, но при этом подчеркивается: «В настоящий момент собственные ответные меры не планируются».

Депутат бундестага от партии «Зеленых» Клаудиа Мюллер (Claudia Müller) считает этот ответ признаком не только беспомощности федерального правительства, но и того, в какой серьезной изоляции оказалась Германия в Европе, когда речь заходит о втором «Северном потоке». И хотя «Зеленые», по словам Мюллер, «принципиально отвергают любые санкции», она подчеркнула: «Федеральное правительство в вопросах строительства „Северного потока — 2" исходило исключительно из национальных интересов и в итоге оказалось в ситуации, из которой теперь не может найти выход“.

После того как Берлин в одиночку поддержал строительство принадлежащего Газпрому газопровода, „никто из наших европейских партнеров не хочет сесть в одну лодку с Германией“. Таким образом, „Северный поток — 2“ „все больше и больше становится внешнеполитической катастрофой“, констатировала депутат.

Лидер „Зеленых“ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) также высказалась против почти достроенного газопровода, хотя и в первую очередь из экологических, а не геополитических соображений.

В интервью нашему изданию она сказала: „Европейская энергетическая политика должна быть направлена на то, чтобы мы смогли избавиться от зависимости от подземных энергоносителей. От газопровода „Северный поток — 2" следует отказаться, в частности из соображений сохранения климата. Нам нужна энергетическая политика, которая сделает нас независимыми как от России, так и от США“.

Строительство готового уже на 94% газопровода, принадлежащего российскому государственному концерну „Газпром“, было заморожено, когда компания AllSeas, занимавшаяся укладкой труб, в конце декабря 2019 года остановила работы, опасаясь санкций со стороны США.