Лукашенко вспомнил белорусов без штанов и похвалил себя 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил времена, когда «брошенным на произвол судьбы» после распада СССР белорусам пришлось преодолевать последствия Чернобыльской катастрофы. Об этом пишет БЕЛТА.

«Это были очень тяжелые времена. Они были тяжелые не только тем, что мы были босые, без штанов, голодные, не только потому, что у нас не было средств для того, чтобы жить и существовать», — рассказал Лукашенко и похвалил себя за принятое исходя из «небольшого опыта» решение развивать Гомельщину, которое спасло край.

Он назвал возрождение Полесья одним из важнейших участков своей президентской работы. «Я очень люблю здесь бывать, душой прикипел к этим местам. Когда я был здесь в первые годы президентства, картина была жуткая», — сказал президент на встрече с активом Гомельской области.

Лукашенко пояснил, что принимал рискованные решения для спасения региона, в то время как многие политики просто делали себе карьеру на Чернобыльской катастрофе, не предлагая конкретных решений.

В декабре 2019-го Лукашенко потребовал от России прекратить помогать Белоруссии, поскольку республика стала жертвой катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Авария произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества. В результате взрыва в четвертом энергоблоке станции радиоактивному облучению подверглись почти 8,4 миллиона жителей Белоруссии, Украины и России. Вокруг АЭС создана зона отчуждения, из которой эвакуировали два города — Припять и Чернобыль, а также 74 села.