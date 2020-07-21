«Это немыслимо»: глава МИД Украины о встрече Путина и Зеленского

Путин в понедельник принял участие в закладке двух универсальных десантных кораблей на керченском заводе "Залив" . Зеленский, по информации украинских СМИ, в это время отдыхает на острове Бирючий в Херсонской области недалеко от Крыма. Украинские СМИ предположили, что Путин и Зеленский могут провести тайную встречу.

"Встреча в Крыму президента Зеленского и Путина возможна во время церемонии снятия российского флага и поднятия там украинского флага в связи с восстановлением там полного суверенитета Украины над временно оккупированным Крымом. Ничего, к сожалению, пока о готовности России провести такую церемонию мне не известно", — заявил Кулеба на брифинге во вторник.

По его словам, в данной ситуация встреча лидеров двух государств скорее "немыслима", поскольку Путин поехал в Крым для усиления военного присутствия в Крыму.