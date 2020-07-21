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Президент Украины Владимир Зеленский во время захвата заложников в Луцке встретился в Киеве со своей швейцарской коллегой Симонеттой Соммаруга. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Украины в своем Telegram-канале.

Во время встречи Зеленский убеждал туристов ехать из Швейцарии на Украину.

«Швейцарские инвесторы могли бы присоединиться к развитию украинской туристической отрасли», — говорится в сообщении.

Президент при этом заявил, что освобождением украинцев, находящихся в захваченном автобусе в Луцке, занимаются профессионалы.

«Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватил заложников, поэтому не могу говорить о деталях», — сказал Зеленский.

В четверг, 23 июля, Соммаруга и Зеленский посетят подконтрольные украинским властям территории Донбасса.

Ранее 21 июля сообщалось, что в центре Луцка неизвестный взял в заложники около 20 пассажиров автобуса пригородного сообщения. Введены оперативные планы «Заложник» и «Бумеранг». На место происшествия прилетел министр внутренних дел Арсен Аваков и бойцы спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа».

По предварительной версии, захватчик недоволен системой государственной власти. Он выдвинул требования к властям Украины, в том числе к Зеленскому.