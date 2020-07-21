К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ 

Украинская полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке , он не идет на контакт с правоохранителями, прибыл спецназ, готовый его обезвредить, сообщил в среду начальник главного управления национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

"Сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников", — цитирует Крошко пресс-служба полиции Волынской области.

Он также добавил, что личность злоумышленника установлена. По его словам, правоохранители ведут переговоры с ним, но мужчина на контакт не идет, а его требования не содержат никакой конкретики.