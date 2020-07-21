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Зеленский расширил полномочия посла Украины в США 

РИА Новости 1 час назад
Зеленский расширил полномочия посла Украины в США
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в США Владимира Ельченко диппредставителем Украины в Антигуа и Барбуде и на Ямайке по совместительству, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины в США Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуде и чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству", — говорится в тексте указа.
В декабре 2019 года новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
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В мире , Владимир Зеленский , Владимир Ельченко , ООН , Антигуа , США , Ямайка
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