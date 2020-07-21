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Болтон о противостоянии Трампа и Путина: «Это не будет честной борьбой» 

News.ru 2 часа назад
«Это не будет честной борьбой»: Болтон о Трампе и Путине
Фото: Reuters
Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон считает, что Дональд Трамп проигрывает в противостоянии российскому лидеру Владимиру Путину по многим показателям. По его словам, «это не будет честной борьбой».
Об этом Болтон заявил в интервью журналисту американского телеканала WPTV в понедельник, 20 июля, сообщает «Царьград».
Если усадить кого-то подобного ему (Владимиру Путину. — NEWS.ru) за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомлённого, мало учившего историю, не имеющего чёткого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой, — сказал экс-советник.
Болтон также подчеркнул, что Путин тщательнее готовится к встречам и отметил его информированность. Это и является причиной, почему Трампу не удаётся вести диалог на равных.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший вице-президент Соединённых Штатов Америки (2009–2017) и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на президентских выборах Джо Байден оказался популярней на 15% нынешнего руководителя государства Дональда Трампа (республиканец).
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Комментарии
В мире , США , Джон Болтон , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США , Царьград ТВ
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