«Это не будет честной борьбой»: Болтон о Трампе и Путине

Об этом Болтон заявил в интервью журналисту американского телеканала WPTV в понедельник, 20 июля, сообщает «Царьград».

Если усадить кого-то подобного ему (Владимиру Путину. — NEWS.ru) за стол с одной стороны, а с другой стороны Дональда Трампа, сравнительно плохо осведомлённого, мало учившего историю, не имеющего чёткого представления о том, как он хочет вести разговор, то это не будет честной борьбой, — сказал экс-советник.

Болтон также подчеркнул, что Путин тщательнее готовится к встречам и отметил его информированность. Это и является причиной, почему Трампу не удаётся вести диалог на равных.