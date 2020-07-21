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Пока вы спали: Прибалтика готовится к вторжению РФ 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Пока вы спали: Прибалтика готовится к вторжению РФ
Фото: Reuters
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Страны Балтии решили вооружиться

Латвия и Финляндия подписали соглашение о создании новой платформы бронетранспортера, к которому позднее присоединилась и Эстония. Генеральным подрядчиком станет финско-норвежское военно-промышленное предприятие Patria. Балтийские страны уверены, что «Россия может напасть в любой момент», и считают, что перевооружение войск необходимо, пишет газета «Известия».
По данным издания, в Эстонии уже заявили, что в ближайшие десять лет приобретут более ста новых бронетранспортеров. В прибалтийских странах также решили, что проведут совместную закупку однотипных БТР, чтобы снизить расходы на производство, проводить одинаковое обучение экипажей и сходные тактические действия.

Пенсионные фонды решили платить дольше

Негосударственные пенсионные фонды согласились с тем, что порядок выплат накоплений должен быть привязан к прожиточному минимуму пенсионера, однако хотят уменьшить порог, при котором назначается единовременная выплата. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным газеты, Пенсионный фонд предложил ввести планку, с которой начинается установление пожизненной накопительной пенсии, в размере 10% от прожиточного минимума пенсионера.
Однако НПФ считают необходимым уменьшить порог до 5% и хотят платить больше пожизненных пенсий, а не выплачивать средства единовременно. При этом эксперты, опрошенные изданием, высказали мнение, что такой порог будет выгоден самим фондам, но не пенсионерам.

В России предложили новый вид вклада

В Госдуму внесен законопроект о запуске в России с 1 января 2021 года механизма ипотечно-накопительной системы, который может стать хорошей альтернативой обычной ипотеке. Об этом пишет газета «Ведомости».
Законопроект предлагает банкам принимать от клиента деньги на вклад и накапливать на нем проценты по заранее оговоренной ставке в течение всего срока действия договора. После чего клиенту возвращаются сбережения, выплачиваются проценты, а также банк обязуется заключить с ним кредитный договор на приобретение жилья на заранее оговоренных условиях. При этом планирует страховать такие вклады на сумму до 3 млн рублей.
По мнению экспертов, такой вклад поможет будущему ипотечному заемщику выгодно накопить средства на первоначальный взнос.

Госдума намерена урегулировать удаленную работу

Госдума России рассмотрит в первом чтении поправки в Трудовой кодекс, которые должны легализовать удаленную занятость и урегулировать нюансы работы из дома. Об этом пишет «Российская газета».
В документе, среди авторов которого спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, вводится понятие комбинированной занятости, то есть работы и из офиса, и из дома, а также оговариваются нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников. Так, в определенные часы сотрудники, работающие удаленно, получат право выключать ноутбук и не отвечать на звонки и письма с работы.
При этом один из самых обсуждаемых вопросов — о том, должны ли компенсироваться затраты работающих из дома сотрудников на технику, связь и электроэнергию, отдан на откуп работодателям. Согласно документу, такие компенсации — добрая воля работодателя.

Российских водителей стали наказывать дважды

Российские водители начали получать штрафы за превышение средней и мгновенной скорости на одном участке дороги. Об этом сообщает «Российская газета».
Издание привело в пример случай, произошедший в Ленинградской области. Там водителя, превысившего скорость, наказали дважды за одно и то же нарушение. В Госавтоинспекции признают, что это ошибка программного обеспечения комплекса фотовидеофиксации и предлагают водителям направить претензию в подразделение, вынесшее это постановление.
Видео дня. Бывшая тёща Аршавина оскорбила футболиста
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В мире , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Совет Федерации , ГИБДД , Ведомости , газета "Известия" , "Российская газета" , Латвия , Финляндия , Эстония
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