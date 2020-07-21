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Оппозиция высказалась о дебатах с Лукашенко 

Lenta.ru 1 час назад
Оппозиция высказалась о дебатах с Лукашенко
Фото: DW на русском / YouTube
Представительницы объединенного штаба оппозиции в поддержку кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что готовы сотрудничать со всеми кандидатами, кроме команды Александра Лукашенко. Об этом заявила Вероника Цепкало, передает Tut.by.
По ее словам, они пригласили Лукашенко на дебаты. «У нас так сложилось на политической арене, что один из кандидатов никогда не выходит ни на какие дебаты ни с кем. Мы так понимаем, что это ниже его достоинства, ниже его уровня. Но, может, он все-таки примет предложение от трех девушек и выйдет на дебаты», — сказала Цепкало, заметив, что это предложение президент вряд ли примет.
Тихановская при этом добавила, что не сможет там присутствовать. «Я не хочу общаться с человеком, который отдал прямой приказ, как он сам в этом признался, схватить моего супруга [блогера Сергея Тихановского], устроить незаконную провокацию и поместить его в СИЗО», — высказалась она о возможности участия в дебатах с действующим президентом.
Накануне Тихановская заявила, что вывезла своих детей из Белоруссии в безопасное место. В середине июня ей начали поступать угрозы.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.
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Комментарии 2
В мире , Александр Лукашенко , ФСИН
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