Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Байден «предупредил Кремль» о недопустимости «вмешательства» в выборы в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 39 минут назад
Байден выдвинул предупреждение Кремлю
Фото: ТАСС
Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что в случае победы на президентских выборах будет считать иностранное вмешательство в американскую «демократию» враждебными действиями.
Он «предупредил» об этом «Кремль и другие иностранные правительства». Байден заявил, что «вмешательство» в выборы «значительно повлияет на отношения между США и правительством вмешивающейся страны», передает РИА «Новости».
Байден обещал, что в случае его избрания спецслужбы будут информировать американцев об иностранном вмешательстве. Белый дом, по его словам, воспользуется всеми средствами, чтобы «заставить заплатить» другие государства за «вмешательство».
По его словам, «цена может включать санкции против финансового сектора, заморозку активов, ответ в киберпространстве и раскрытие коррупции». Кроме того, «может быть предпринят широкий круг других действий, в зависимости от природы нападения» на США.
Байден заверил, что задействованные ведомства получат необходимые ресурсы.
Он заявил, что у него «нет желания устраивать эскалацию напряженности с Россией или любой другой страной». Байден сказал, что «предпочел бы использовать всю энергию администрации на объединение международного сообщества в борьбе с COVID-19 и экономическими проблемами». Однако «если любая иностранная держава неосмотрительно решит вмешиваться в демократию» США, он «как президент без колебаний заставит ее заплатить».
Видео дня. Сколько стоит недвижимость российских звезд за границей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко не исключил попытки его свержения Лукашенко не исключил попытки его свержения Мировые элиты заработали на коронавирусе Мировые элиты заработали на коронавирусе Украину признали самой криминальной страной Европы Украину признали самой криминальной страной Европы
Комментарии 51
В мире , Кавказ , Конфликты , Латинская Америка , Политика , Санкции , Джозеф Байден , РИА Новости , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Собянин заговорил о закрытии Москвы
Собянин заговорил о закрытии Москвы
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
«Подставили»: толпа чеченцев против россиянина
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
02:45
Грядет война: армяне и азербайджанцы делят Москву
Происшествия Статьи
Названа выигравшая от коронавируса страна
00:57
Названа выигравшая от коронавируса страна
В мире
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение