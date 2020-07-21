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От Трампа потребовали не «награждать Кремль» участием в саммите G7 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 45 минут назад
От Трампа потребовали не «награждать Кремль»
Фото: Reuters
Демократы внесли в американский Сенат проект резолюции против участия России в саммите G7.
В документе говорится, что США должны «использовать все инструменты», чтобы «бороться с российскими угрозами войскам, выборам» США и «суверенитету демократических стран по всему миру», передает РИА «Новости».
Однако Трамп хочет «нормализовать отношения США» с Москвой и «вознаградить Кремль», заявили демократы.
Резолюция, предложенная сенаторами, «ясно дает понять, что Сенат США будет против повторного принятия России», пока Москва продолжает «пагубные», по мнению авторов документа, «действия против Украины», самих США и их союзников.
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