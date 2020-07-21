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Власти Европы занялись поисками альтернатив российскому газу 

News.ru 38 минут назад
Поставки голубого топлива «Газпрома» в Европу значительно упали. Снижение составило около 20%.
На данный момент из-за сокращения спроса и заполненности хранилищ стоимость на топливо также резко упала. Российским компаниям невыгодно продавать его. Власти ЕС рассматривают альтернативные варианты для закупки.
Правительство Израиля согласовало с европейскими странами строительство газопровода EastMed. Он пройдёт по дну Средиземного моря. С помощью газопровода будет осуществляться транспортировка газа из Израиля и Кипра в Европу.
По оценкам экспертов, газопровод будет транспортировать 10 млрд кубометров газа за один год. На подготовку данного проекта было выделено €35 млн, а на строительство уйдёт порядка €6 млрд
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В мире , Видео , Газпром , ЕС
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