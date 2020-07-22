Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии
Фото: РИА Новости
Коалиция «Национальное единство», которую возглавляет партия президента Сирии Башара Асада «Баас» одержала победу на парламентских выборах в стране 19 июля. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что правящей коалиции удалось сохранить большинство в Народном совете, несмотря на потерю 23 мест по сравнению с результатами 2016 года. Голосование было организовано на 70 процентах территории страны — на той части, что подконтрольна Асаду.
В выборах было запрещено участвовать ряду оппозиционных партий, которые не признают роль «Баас». Их традиционно не признают западные страны и Турция.
Первоначально выборы должны были пройти 13 апреля, но из-за пандемии коронавируса их переносили два раза. В итоге было решено провести выборы 19 июля, несмотря на сохраняющиеся темпы распространения инфекции.
Видео дня. Шокирующие подробности самого громкого развод года
Последние новости
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 миллионов Украинского террориста схватили Украинского террориста схватили Зеленский выполнил требование террориста Зеленский выполнил требование террориста
В мире , Война в Сирии , Башар Асад , Баас , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оправдают Фургала — уеду»: Дегтярев сделал заявление
«Оправдают Фургала — уеду»: Дегтярев сделал заявление
В истории с луцким террористом появился Дудь
В истории с луцким террористом появился Дудь
Вокруг ареста террориста в Луцке зреет скандал
Вокруг ареста террориста в Луцке зреет скандал
В Европе оценили действия Зеленского в Луцке
В Европе оценили действия Зеленского в Луцке
Видео
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
00:41
Опубликовано видео ответа Дегтярева на призывы покинуть пост
Политика
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
00:39
Появилось видео тушения пожаров экипажами Ил-76
Армия
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
02:29
Появилось видео высадки морского десанта в Балтике
Армия
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
01:35
Опубликовано видео захвата лже-полицейских
Происшествия
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
00:20
Появилось видео матрасного торнадо в Челябинске
Происшествия
Задержание террориста в Луцке попало на видео
01:20
Задержание террориста в Луцке попало на видео
Происшествия
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
02:34
Зеленский вдохновил террористов и попал на видео
Происшествия
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
00:19
Встреча дикого медведя с хладнокровной туристкой попала на видео
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
00:45
Внедорожник с туристами перевернулся на трассе и попал на видео
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
00:27
Спасение повисшего на карнизе четырехлетнего ребенка попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение