Партия Асада победила на парламентских выборах в Сирии 

Башара Асада Коалиция «Национальное единство», которую возглавляет партия президента Сирии «Баас» одержала победу на парламентских выборах в стране 19 июля. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что правящей коалиции удалось сохранить большинство в Народном совете, несмотря на потерю 23 мест по сравнению с результатами 2016 года. Голосование было организовано на 70 процентах территории страны — на той части, что подконтрольна Асаду.

В выборах было запрещено участвовать ряду оппозиционных партий, которые не признают роль «Баас». Их традиционно не признают западные страны и Турция.

Первоначально выборы должны были пройти 13 апреля, но из-за пандемии коронавируса их переносили два раза. В итоге было решено провести выборы 19 июля, несмотря на сохраняющиеся темпы распространения инфекции.