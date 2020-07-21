В Доминикане вновь ввели режим ЧП из-за коронавируса 

Доминиканской республике вновь ввели режим ЧП из-за коронавируса, сообщает ТАСС.

Режим чрезвычайного положения был отменен в Доминиканской республике в начале июля. Сегодня президент страны Данило Медина принял решение снова ввести режим ЧП на 45 дней.

Отмечается, что первые 20 дней в стране будет действовать комендантский час, а также на все время действия режима ЧП будут введены ограничения на передвижение по стране и на работу магазинов.

На сегодняшний момент известно, что в Доминиканской республике было выявлено почти 54 тыс. случаев коронавируса, летальный исход зафиксирован в менее чем тысяче случаев.

Ранее стало известно, что Израиль продлил запрет на въезд иностранцев до 1 сентября.