В ДНР заявили об обстреле Горловки силовиками 

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Украинские силовики в среду утром обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки , повреждения получил водонапорный трубопровод, остановлена работа насосной станции, сообщил журналистам глава администрации города Иван Приходько

"Обстрел Зайцево (окраины Горловки — ред.). Три дома горят. Попадание в канал "Северский Донец-Донбасс" в районе поселка "6/7" (посёлок шахты 6/7 на окраине Горловки — ред.) повреждение участка водонапорного трубопровода. В 06.55 (мск) остановлена насосная станция", — сказал Приходько.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что обстрел окраин Горловки велся из минометов калибром 120 и 82 миллиметра.

Позднее в управлении Народной милиции ДНР заявили, что подавили огневые точки украинских силовиков, с которых велся обстрел окраин Горловки. "Огневая активность противника была своевременно подавлена. Потери противника уточняются", — сказал журналистам представитель Народной милиции ДНР.