Абхазия примет туристов из РФ только при наличии справки

Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Такое условие обозначено в рекомендациях санитарно-эпидемиологической службы республики по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, передает «Интерфакс».

Как говорится в документе, справки, которые должны привезти с собой отдыхающие, должны быть сделаны не позднее, чем за три дня до прибытия. Этим летом их будут требовать во всех объектах размещения Абхазии: отелях, гостиницах, гостевых домах, санаториях и пансионатах.

Отмечается также, что в условиях пандемии отельерам республики рекомендовано заселять постояльцев по одному человеку или одной семье в номер.

В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.