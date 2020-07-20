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Абхазия назвала условие приема российских туристов 

Lenta.ru 2 часа назад
Абхазия примет туристов из РФ только при наличии справки
Фото: ТАСС
Абхазия будет принимать российских туристов только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Такое условие обозначено в рекомендациях санитарно-эпидемиологической службы республики по организации работы объектов отдыха в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, передает «Интерфакс».
Как говорится в документе, справки, которые должны привезти с собой отдыхающие, должны быть сделаны не позднее, чем за три дня до прибытия. Этим летом их будут требовать во всех объектах размещения Абхазии: отелях, гостиницах, гостевых домах, санаториях и пансионатах.
Отмечается также, что в условиях пандемии отельерам республики рекомендовано заселять постояльцев по одному человеку или одной семье в номер.
Ранее сообщалось, что Абхазия станет одной из первых стран, готовых принимать россиян во время пандемии коронавируса. Также в список, озвученный исполнительным директором Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майей Ломидзе, вошли Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
В июле президент Абхазии Аслан Бжания направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, где выразил готовность снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. В настоящее время, сообщается на сайте Бжании, между представителями сторон ведутся консультации на правительственном уровне.
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Комментарии
В мире , Майя Ломидзе , Аслан Бжания , Михаил Мишустин , Ассоциация туроператоров России , Интерфакс , Абхазия
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