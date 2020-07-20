Лукашенко призвал «подтянуть» Казахстан к Белоруссии 

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Он объявил, что ждет от нового белорусского посла в Казахстане Павла Утюпина развития кооперационных связей между странами в сфере промышленности.

По словам Лукашенко, он «поклялся» казахстанскому президенту Касыму-Жомарту Токаеву, что «приедет очень толковый и порядочный человек».

«Для нас очень важна промышленность там. Поэтому не думай, что ты уезжаешь для отдыха. Нам надо Казахстан подтянуть к Белоруссии», — сказал Лукашенко дипломату.

Он отметил, что опыт Утюпина в промышленном секторе (ранее он занимал пост министра промышленности Белоруссии) «поможет справиться с решением задач по расширению товарооборота с Казахстаном».