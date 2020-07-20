На Украине могут легализовать проституцию

Заявление главы комитета Рады по социальной политике, депутата от президентской партии «Слуга народа» Галины Третьяковой , которая предложила легализовать проституцию может породить следующий шаг, которым станет разрешение наркоторговли. Так считает руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук

Ранее Третьякова выступила за законодательное разрешение проституции на Украине , так как считает, что это поможет решить вопрос с торговлей людьми, а сотрудники этой сферы получат социальные гарантии и пенсию.

Сейчас Третьякова выступила за легализацию проституции. Данная инициатива занимает законное место в политике власти президента Украины Владимира Зеленского, направленной на легализацию игорного бизнеса, поддержку ЛГБТ. Следующим шагом, вероятно, станет легализация наркоторговли, — цитирует заявление Медведчука пресс-служба партии.

При этом ещё с 2017 года Третьякова предлагала поднять вопрос о легализации проституции, марихуаны, игорного бизнеса и торговли оружием для пополнения пенсионного фонда. В то время она занимала должность генерального директора украинской федерации страхования. Медведчук при этом отметил, что спешка с такими инициативами неуместна даже в сфере секс-услуг.

Наблюдая за потугами «слуг народа» во главе с президентом Зеленским, можно сделать единственный вывод: их политика направлена не на создание успешной Украины, а на хищническое использование человеческих и материальных ресурсов нашей страны, ее тотальное ограбление, унижение и распродажу. Это команда могильщиков Украины, команда ликвидации нашего государства как независимого, суверенного, правового, демократического и социального, — считает политик.

Медведчук не в первый раз критикует действия украинских властей. Ранее он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в своей политике оглядывается на мнение радикалов и жителей западных районов страны, однако те всё равно не будут голосовать за него и за партию «Слуга народа».