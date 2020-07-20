27 стран оказались под угрозой продовольственного кризиса

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) определили почти 30 стран, где ситуация с продовольственной безопасностью может значительно ухудшиться в связи с пандемией. Как сообщила в понедельник пресс-служба организации со штаб-квартирой в итальянской столице, соответствующие данные содержатся в последнем совместном докладе.

"В результате пандемии в 27 странах обострятся уже существующие там факторы, ведущие к голоду", — говорится в сообщении.

Среди указанных стран — Афганистан Бангладеш в Азии, Гаити и Венесуэла и Центральной Америки, а также Ирак, Ливан, Судан и Сирия на Ближнем Востоке, Буркина-Фасо, Камерун, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Зимбабве в Африке.

При этом указывается, что в Афганистане цены на продовольствие выросли почти на 20% на фоне снижения из-за пандемии доходов населения. В Бангладеш экономические последствия кризиса могут привести к увеличению почти вдвое числа неимущих. В африканских странах последствия пандемии усугубляются погодными катаклизмами и нашествиями саранчи, указывают эксперты.

Для противостояния этим тенденциям ФАО вновь объявила об увеличении необходимой помощи до $428,5 млн в рамках Глобального плана гуманитарного реагирования ООН на пандемию.

Ранее ФАО обнародовала Программу ответных мер и восстановления после пандемии, предусматривающую семь ключевых приоритетных направлений работы. В частности, предусматривается адаптация Глобального плана. Для выполнения данной программы на первом этапе понадобятся $1,2 млрд

По прогнозам ФАО, из-за последствий пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер число голодающих в мире может возрасти до 132 млн По оценкам ВПП, это число грозит быть более чем вдвое больше. Речь идет в основном об уязвимых странах, так называемых горячих точках голода.