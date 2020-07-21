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Названы условия снятия санкций с Huawei 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Названы условия снятия санкций с Huawei
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Санкции в отношении Huawei будут смягчены или сняты в случае, если Дональд Трамп не изберется на новый президентский срок. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на отчет газеты The Observer.
Согласно информации издания, британские чиновники пообщались с представителям Huawei после того, как в Великобритании наложили запрет на участие в формировании национальной 5G-инфраструктуры. По словам властей, решение было принято отчасти по геополитическим причинами и связано с давлением со стороны США. По данным The Observer, британская сторона намекнула, что снятие ограничений с Huawei будут возможны, если Дональд Трамп не выиграет президентские выборы. Еще одним условием снятия санкций назвали смягчение антикитайской риторики в Белом доме.
Источники также сообщили, что китайская сторона переговоров выразила надежду, что Великобритания пересмотрит свое решение. Официальные представители правительства Великобритании и представители Huawei отказались комментировать информацию о возможных переговорах.
Ранее министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден заявил, что Великобритания больше не может гарантировать безопасность участия Huawei в развитии 5G-инфраструктуры в стране. В этой связи национальные операторы связи с 2021 года лишатся возможности закупать оборудование у китайской корпорации.
Решение выгнать из Великобритании отвечающее за развертывание 5G подразделение Huawei было принято в середине июля. Члены Совета национальной безопасности на заседании, где присутствовал и премьер-министр страны Борис Джонсон, пришли к выводу, что дальнейшее сотрудничество с китайской корпорацией поcтавит под угрозу национальную безопасность.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Борис Джонсон
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