Названы условия снятия санкций с Huawei 

Санкции в отношении Huawei будут смягчены или сняты в случае, если Дональд Трамп не изберется на новый президентский срок. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на отчет газеты The Observer.

Согласно информации издания, британские чиновники пообщались с представителям Huawei после того, как в Великобритании наложили запрет на участие в формировании национальной 5G-инфраструктуры. По словам властей, решение было принято отчасти по геополитическим причинами и связано с давлением со стороны США . По данным The Observer, британская сторона намекнула, что снятие ограничений с Huawei будут возможны, если Дональд Трамп не выиграет президентские выборы. Еще одним условием снятия санкций назвали смягчение антикитайской риторики в Белом доме.

Источники также сообщили, что китайская сторона переговоров выразила надежду, что Великобритания пересмотрит свое решение. Официальные представители правительства Великобритании и представители Huawei отказались комментировать информацию о возможных переговорах.

Ранее министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливер Дауден заявил, что Великобритания больше не может гарантировать безопасность участия Huawei в развитии 5G-инфраструктуры в стране. В этой связи национальные операторы связи с 2021 года лишатся возможности закупать оборудование у китайской корпорации.