Генсек ООН: конфликт между Ереваном и Баку станет катастрофой

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"Генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой", — передал слова генсека его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

Гутерриш через представителя еще раз предостерег страны от дальнейшей эскалации конфликта и призвал их к сдержанности в двухсторонних отношения.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.