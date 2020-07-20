Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Генсек ООН: полномасштабный конфликт между Ереваном и Баку станет катастрофой 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Генсек ООН: конфликт между Ереваном и Баку станет катастрофой
Фото: Газета.Ru
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что полномасштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном может стать катастрофой для обеих стран, сообщает ТАСС.
"Генсек ООН с глубокой обеспокоенностью следит за напряженностью между Азербайджаном и Арменией Полномасштабный конфликт между двумя странами стал бы катастрофой", — передал слова генсека его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
Гутерриш через представителя еще раз предостерег страны от дальнейшей эскалации конфликта и призвал их к сдержанности в двухсторонних отношения.
Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.
Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.
Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.
Газета.Ru: последние новости
Лукашенко заявил о намерении оппозиции силой свергнуть белорусскую власть Лукашенко заявил о намерении оппозиции силой свергнуть белорусскую власть Кадыров ответил на решение США внести его в "черный список" Кадыров ответил на решение США внести его в "черный список" Пресс-секретарь Лукашенко ответила на слухи о его госпитализации Пресс-секретарь Лукашенко ответила на слухи о его госпитализации
Комментарии 1
В мире , Армия , Ближний Восток , Кавказ , Конфликты , Антониу Гутерриш , Стефан Дюжаррик , Министерство обороны , ЕС , ООН , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Баку , Ереван
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
«Эпидемия будет страшной: многие умрут, тысячи умрут»
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Российский офицер поставил на место американца в Сирии
Лукашенко экстренно госпитализировали
Лукашенко экстренно госпитализировали
Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление
Дело MH17: Малайзия сделала важное заявление
Видео
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
01:22
Россияне подрались с пожарными и попали на видео
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
02:30
Репетиция парада ко Дню ВМФ попала на видео
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
00:24
Полицейские на внедорожнике «проехали» по протестующим и попали на видео
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
00:38
Подплывшие к берегу Сочи дельфины напугали туристок и попали на видео
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
00:29
Полицейский спас мальчика от нападения акулы и попал на видео
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
00:19
Раскрыты обстоятельства смерти Александра Беляева
Общество
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
00:17
Врезавшийся в остановку автобус в Москве попал на видео
Происшествия
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
00:37
У Фургала нашли связи, помешавшие его аресту
Происшествия
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
03:21
Опубликовано видео поджога автомобиля в Подмосковье
Происшествия
Лукашенко отдал США новые рычаги влияния на Россию
00:50
Лукашенко отдал США новые рычаги влияния на Россию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение