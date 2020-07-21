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Россия не участвует в работе G7 с 2014 года.

Демократы обосновали свое решение попыткой противостоять намерениям президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Россией, которая якобы «несет угрозу американским войскам» и союзникам Штатов.

Будет ли принята резолюция сенатом пока не ясно, передает РИА Новости. Россия не участвует в работе G7 с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.