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Демократы внесли в сенат США резолюцию против участия РФ в саммитах G7 

ТК «Звезда» и ещё 6 10 минут назад
Россия не участвует в работе G7 с 2014 года.
Представители Демократической партии внесли в сенат США резолюцию против участия РФ в саммитах G7 («Большой семерки»).
Демократы обосновали свое решение попыткой противостоять намерениям президента США Дональда Трампа нормализовать отношения с Россией, которая якобы «несет угрозу американским войскам» и союзникам Штатов.
Будет ли принята резолюция сенатом пока не ясно, передает РИА Новости. Россия не участвует в работе G7 с 2014 года.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Сенат США , РИА Новости
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