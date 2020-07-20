Названы три «предпосылки» присоединения Донбасса к России

Обозначены три «предпосылки» вхождения самопровозглашенных республик Донбасса в состав Российской Федерации . Соответствующий материал появился некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как отмечает «Военное обозрение», самостоятельно ДНР и ЛНР не выживут, вариант с возвращением на Украину нереален, поэтому «единственной нормальной перспективой» для непризнанных государств остается присоединение к России. В качестве других «предпосылок» в процитированной публикации названы раздача паспортов РФ в Донбассе и недавно принятые поправки к российской Конституции. В них провозглашается задача защиты соотечественников, проживающих за рубежом.