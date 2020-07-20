МИД Украины выразил протест поездке Путина в Крым

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"В связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина 20 июля 2020 года министерство иностранных дел Украины заявило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации", — говорится в понедельник в заявлении МИД Украины.

Украинская сторона, добавили в ведомстве, считает поездки российских чиновников в Крым и Севастополь "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".