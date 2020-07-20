Европейская страна возобновила выдачу виз россиянам 

Визовые центры Франции с 20 июля возобновили работу по всей территории России, однако пока принимают заявления только от отдельных категорий граждан. Об этом говорится на сайте компании VFS Global.
В частности, документы смогут подать те, кто едет во Францию для обучения, воссоединения семьи, по работе, а также нуждающиеся в возвратной визе.
«Подача заявлений на другие категории виз еще не доступна и такие заявления не будут приняты», — подчеркнула компания.
В сообщении также говорится, что при посещении центров желающим получить французскую визу будут измерять температуру, они обязаны будут носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.
«Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, что по-прежнему определяется действующими на границах правилами, а также доступом к воздушным перевозкам», — предупредила VFS Global.
Как сообщал «Рамблер», ранее Евросоюз временно отказался принимать туристов из России и США из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, вызванной пандемией коронавируса. При этом в России пока не объявлено о возобновлении международного сообщения, которые было приостановлено 27 марта для борьбы с COVID-19.