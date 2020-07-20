Европейская страна возобновила выдачу виз россиянам 

Визовые центры Франции с 20 июля возобновили работу по всей территории России , однако пока принимают заявления только от отдельных категорий граждан. Об этом говорится на сайте компании VFS Global.

В частности, документы смогут подать те, кто едет во Францию для обучения, воссоединения семьи, по работе, а также нуждающиеся в возвратной визе.

«Подача заявлений на другие категории виз еще не доступна и такие заявления не будут приняты», — подчеркнула компания.

В сообщении также говорится, что при посещении центров желающим получить французскую визу будут измерять температуру, они обязаны будут носить маску и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Выдача визы не гарантирует возможность немедленного въезда на территорию, что по-прежнему определяется действующими на границах правилами, а также доступом к воздушным перевозкам», — предупредила VFS Global.