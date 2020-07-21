Египет идет на войну с Турцией

На фоне принятого парламентом Египта решения о возможной отправке военных в Ливию , автор рассуждает о перспективах вооруженной эскалации в регионе. Египет, Турция и противоборствующие в Ливии группировки могут столкнуться в схватке за контроль над ливийской нефтью.

Египетский парламент единогласно одобрил возможную отправку военных страны для выполнения боевых задач за пределами Египта. Также государственное египетское ТВ сообщило об официальном начале координации действий с ливийским руководством в ближайшие дни.

Через некоторое время в Каире ожидают выступления президента страны Абд аль-Фаттаха Ас-Сиси. Вмешательство Египта в ситуацию в Ливии представляется уже неизбежным. И вряд ли речь идет о короткой увеселительной прогулке.

Несколько ранее в египетской столице уже заявляли, что у Египта есть такое право, но юридически это оформили только сейчас — сначала парламент Ливии в Тобруке заявил о том, что он не против использования египетской армии в Ливии для отражения иностранной агрессии и направил в Каир официальный запрос, а затем уже на основе этого приглашения, парламент Египта выдал теперь уже официальное разрешение для Ас-Сиси.

Неожиданно в ситуацию вмешался Алжир . Стало известно, что он приступил к развертыванию ракетных комплексов «Искандер» на своих границах с Ливией, а также прямо заявил, что «любое нападение на Ливию будет расцениваться, как нападение на Алжир».

А если добавить к этому, что правительство национального согласия (ПНС) Ливии, главой которого является Фаиз Саррадж, готовится атаковать силы Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, чтобы отвоевать стратегически важный город Сирт — то станет очевидным, что большой военный пожар в Северной Африке может вспыхнуть в ближайшие дни, если не часы.

Решение парламента в Каире, которым он дает «зеленый свет» зарубежным операциям египетской армии против «криминальных военизированных формирований» и «иностранных террористических групп», вполне объяснимо. Более того, имеет под собой несколько мотивов, главными из которых следует назвать обеспечение присутствия дружественных сил на проблематичной египетско-ливийской границе, доступ к месторождениям углеводородов в регионе.

Ну и, что немаловажно, Каир совершенно не прочь наконец-то получить свой приз от того, что соседнее государство, с которым египтяне враждовали вплоть до вооруженных конфликтов еще со времен Каддафи, бьется в агонии — пусть это будет даже территория нескольких местных кланов под египетским протекторатом, пусть маленький, но все же шаг к «возрождению великого Египта», чем грезят местные военные круги и часть национальной буржуазии, ведущая совместный бизнес с армией.

Как рассчитывают в Египте, вооруженное вторжение — от двух до трех механизированных и танковых бригад при поддержке ударных вертолетов и авиации — должно зафиксировать новый статус-кво, возникшее после разгрома Хафтара силами Сараджа под Триполи. Новая линия разграничения двух противоборствующих сил пройдет в прибрежном Сирте.

Поскольку захват этого города отрядами ПНС и их турецкими союзниками сделает положение Хафтара практически безнадежным, так как Сирт — ключевой город побережья, контролирующий значительную часть нефтяного экспорта на востоке страны.

Все просто — тот, кто контролирует Сирт, тот контролирует две трети поставок ливийской нефти. А лишившись ее, союзник Египта, фельдмаршал Хафтар, превращается в обычного пустынного атамана, так как ему будет нечем содержать свое воинство. Такой вот незатейливый расклад, вынуждающий Каир пойти на прямое вмешательство.

Египетская сторона уверена, что все «козыри» на ее стороне: и логистика операций в Ливии не в пользу Турции, и вероятность того, что Анкара получит поддержку союзников по НАТО , крайне низка — Франция и Греция наверняка заблокирует коллективное решение в поддержку Турции и скорее поддержат действия Египта, нежели Эрдогана.

Но на другой чаше весов — затяжное присутствие в Ливии, которое чревато столкновением с местными патриотами, восторга от египетских «освободителей» от них ожидать не стоит, лобовое столкновение с Турцией и тяжкое бремя для бюджета, и без того испытывающего серьезные проблемы.

Обстановка в регионе накалена до предела, но стратегическая инициатива по-прежнему находится… у Эрдогана. Именно в его руках сейчас ключи к относительному миру в Северной Африке, и именно он будет решать — именно Эрдогану решать — увидим ли мы очередную фазу стабилизации ливийского конфликта, или же желание Анкары получить Сирт и нефть Киренаики пересилит инстинкт самосохранения и приведет к новой войне в регионе.