Азербайджан выразил протест Сербии из-за Армении 

Азербайджан выразил протест Сербии в связи с сообщениями о поставках оружия из страны в Армению . Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

Даница Веинович, временный поверенный в делах Сербии в Азербайджане, в понедельник, 20 июля, была вызвана в министерство иностранных дел страны. Заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов , основываясь на «достоверной и подтвержденной информации», проинформировал главу сербской дипмиссии о поставках большого количества оружия и боеприпасов, включая минометы, из Сербии в Армению.

Представитель Баку напомнил, что вооружение применялось в ходе атак вооруженных сил Армении на границе с Азербайджаном, в результате которых с 12 июля погибли 12 военнослужащих и один мирный житель. Халафов также указал на влияние подобных действий на отношения между Баку и Белградом, отметив, что они наносят ущерб дружественным отношениям и стратегическому партнерству между странами, бросая тень на атмосферу доверия.

Замминистра заявил, что действия сербских властей, которые направлены против территориальной целостности Азербайджана, вызывают чувство глубокого сожаления и разочарования у народа и руководства страны. Он подчеркнул, что азербайджанская сторона ждет от Сербии объяснений.

Представитель Сербии в свою очередь заявила, что не располагает информацией по этим вопросам, но пообещала передать информацию официальному Белграду.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия. Согласно заявлению пресс-секретаря министерства обороны страны Шушан Степанян, азербайджанская сторона нарушила за ночь режим прекращения огня на границе с Арменией девять раз, произведя из стрелкового оружия 137 выстрелов.

Бои на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. Стороны обвиняют друг друга в провокации и обстрелах населенных пунктов. В столкновениях применяется артиллерия и другое тяжелое вооружение. Армения потеряла четырех военных, Азербайджан сообщил о гибели 12 военнослужащих и одного мирного жителя.