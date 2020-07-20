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ЕСПЧ обратился к России по делу о крушении MH17 

Алиса Селезнёва 11 минут назад
Европейский суд по правам человека официально уведомил Россию о поданной Нидерландами жалобе против нее по поводу крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. 10 июля правительство Нидерландов сообщило о намерении обратиться в ЕСПЧ с иском против России в связи с крушением самолета.
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В Европейском суде по правам человека подтвердили получение жалобы и пояснили, что официально уведомили Россию о ней.
«Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины», — пояснил представитель суда.
Он также отметил, что ЕСПЧ пока не задал российской стороне никаких вопросов.
Напомним, что в марте в Нидерландах началось судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17. Обвиняемыми проходят гражданин Украины Леонид Харченко и россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. В МИД России подчеркнули, что следят за процессом и считает его предвзятым.
Комментарии 6
В мире , Видео , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Игорь Стрелков , ЕСПЧ , Boeing , МИД , РИА Новости , Нидерланды
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