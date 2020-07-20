ЕСПЧ обратился к России по делу о крушении MH17 

«Рамблер» писал, что Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. 10 июля правительство Нидерландов сообщило о намерении обратиться в ЕСПЧ с иском против России в связи с крушением самолета.

В Европейском суде по правам человека подтвердили получение жалобы и пояснили, что официально уведомили Россию о ней.

«Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины», — пояснил представитель суда.

Он также отметил, что ЕСПЧ пока не задал российской стороне никаких вопросов.