ЕСПЧ обратился к России по делу о крушении MH17 

Европейский суд по правам человека официально уведомил Россию о поданной Нидерландами жалобе против нее по поводу крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.
«Рамблер» писал, что Boeing авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек. 10 июля правительство Нидерландов сообщило о намерении обратиться в ЕСПЧ с иском против России в связи с крушением самолета.
В Европейском суде по правам человека подтвердили получение жалобы и пояснили, что официально уведомили Россию о ней.
«Суд уведомил Россию о том, что правительство Нидерландов подало в Европейский суд по правам человека жалобу на Российскую Федерацию, касающуюся крушения 17 июля 2014 года рейса MH17 над территорией Восточной Украины», — пояснил представитель суда.
Он также отметил, что ЕСПЧ пока не задал российской стороне никаких вопросов.
Напомним, что в марте в Нидерландах началось судебное разбирательство по делу о крушении рейса MH17. Обвиняемыми проходят гражданин Украины Леонид Харченко и россияне Игорь Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. В МИД России подчеркнули, что следят за процессом и считает его предвзятым.