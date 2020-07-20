Россия научит Китай жить под вечными санкциями 

Посол США Китае Терри Брандстад на прошлой неделе был вызван в Министерство иностранных дел КНР. Китайские дипломаты посчитали необходимым провести жесткий разговор с американским посланником после того, как Дональд Трамп подписал закон о новой серии антикитайских санкций. Как подчеркнул китайский МИД в своем коммюнике, которое цитирует France 24, действия Вашингтона интерпретируются как "грубое вмешательство во внутренние дела Китая и серьезное нарушение международного права и основных норм международных отношений".

Реакция Белого дома оказалась ожидаемой, и уже в пятницу флагман американской финансовой прессы The Wall Street Journal сообщила о том, что внутри администрации президента США уже идут дискуссии о расширении санкционной войны с Китаем.

Создается впечатление, что в своих отношениях с КНР Трамп руководствуется очень простой логикой: чем громче представители официального Пекина протестуют из-за каких-то американских шагов, тем активнее Белый дом работает над введением большего количества аналогичных мер. Увидев столь яркую реакцию на "санкционный билль" по поводу Гонконга , команда Трампа сейчас (по крайней мере, по информации The Wall Street Journal) рассматривает такие варианты, как введение тотального запрета на посещение США для членов Коммунистической партии Китая, а также введение личных санкций (включая заморозку активов) против высшего руководства КНР. Точечные личные санкции, в том случае если они будут сопровождаться (как это и предполагает недавно принятый "санкционный билль") вторичными санкциями против банков и компаний, с которыми работают высокопоставленные китайские чиновники, вызвавшие гнев Трампа, могут создать колоссальные проблемы для китайских финансовых структур, которые рискуют потерять доступ к долларовой системе и мировым финансовым рынкам, многие из которых намертво завязаны с американской финансовой системой. Более того, превращение высокопоставленных китайских руководителей в "токсичных клиентов", отношения с которыми китайские банки или другие компании будут вынуждены скрывать, — это жест, рассчитанный на унижение достоинства пекинской политической и экономической элиты, который она не сможет оставить без достойного ответа, однако его придется скроить так, чтобы не пострадала сама китайская экономика.

Массовый запрет на получение виз для членов китайской компартии — это тоже серьезная угроза, ибо она отрежет доступ к США как для китайских чиновников (а западные СМИ периодически сообщают о том, что дети некоторых китайских политиков учатся именно в США), так и для многих китайских бизнесменов и ученых, что сильно осложнит любые формы экономического сотрудничества.

На этом фоне решение Великобритании все-таки ввести запрет на использование техники китайской компании Huawei в британских сетях 5G придает вашингтонским усилиям по "наказанию Китая" дополнительный импульс, ибо у "вашингтонских ястребов", настроенных на конфронтацию с Пекином, вероятно, возникает ощущение, что все идет очень хорошо, а дальше будет только лучше.

Надо думать, во время предстоящего визита в Данию госсекретарь Помпео попробует развить британский успех и продвинуться в двух ключевых "санкционных темах": в блокировании "Северного потока — 2" и в тотальном общеевропейском запрете на сотрудничество с Huawei.

И вот в этом контексте невольно возникает вопрос о том, осознают ли наши китайские партнеры всю серьезность ситуации и понимают ли они, что США не остановятся и что Вашингтон сейчас живет с железной уверенностью в том, что он может вести и выиграть санкционные и экономические войны одновременно сразу на нескольких фронтах: с Россией, с Китаем и, если понадобится, даже с Европой.

Судя по тону пекинских СМИ и по той аналитике, которую они публикуют, такое осознание, безусловно, есть.

Ведущие азиатские СМИ, включая японское информационное агентство Nikkei и влиятельное гонконгское издание South China Morning Post, обратили внимание на программную статью бывшего заместителя руководителя отдела внешних связей КПК, а ныне авторитетного исследователя международных финансовых отношений Джоу Ли (Zhou Li).

South China Morning Post осторожно суммирует тезисы программного текста следующим образом: "Бывший высокопоставленный китайский дипломат предупредил, что Китай должен готовиться к полномасштабной эскалации борьбы с Соединенными Штатами и готовиться к постепенному отсоединению китайского юаня от доллара США на фоне продолжающейся деградации отношений между двумя крупнейшими экономиками мира".

Японское агентство Nikkei менее сдержанно и отмечает, что прогноз китайского дипломата напоминает "апокалиптический сценарий" и, вероятно, это вызвано тем, что в тексте прямо перечислены болевые точки, по которым США будут пытаться бить Китай, а также те объективные сложности, которые ждут Пекин в ближайшем будущем.

Nikkei составил список того, к чему граждан КНР призывают приготовиться. В него входят "ухудшение китайско-американских отношений и полная эскалация конфликта между США и КНР", "сокращение внешнего спроса и нарушение цепочек поставок", а также необходимость жить в "новой нормальности", в которой придется "сосуществовать с новой пандемией коронавируса в течение длительного времени". Более того, предполагается постепенный отрыв юаневой монетарной системы от доллара. Помимо всего прочего, предполагается необходимость приготовиться к "вспышке глобального продовольственного кризиса" и "возрождению международного терроризма".

Стоит отметить, что все вышеперечисленное может показаться "апокалиптическим сценарием" только журналисту, который привык жить в каком-то другом мире, надежно защищенном от превратностей судьбы и геополитических катаклизмов. В реальном мире финансовый кризис, санкции США, эпидемия или мировой продовольственный кризис — это то, что рано или поздно произойдет с любой страной, и подготовиться к ним нужно заранее. И если прочитать список рисков, к которым нужно готовиться Китаю, глазами российского аналитика, то можно с удовлетворением констатировать, что мы уже много лет как раз к ним и готовимся. Дедолларизация у нас прошла "добровольно-принудительно" еще в 2014-2015 годах, продовольственная безопасность обеспечена на высоком уровне с помощью антисанкций и программ развития сельского хозяйства, а уж активную конфронтацию с США мы точно переживем — по большому счету, Россия к ней уже привыкла и даже может поделиться успешным опытом работы в условиях американских санкций. Чем больше стран пройдет через аналогичный опыт, тем быстрее на планете можно будет выстроить систему, в которой не США кого-то пытаются изолировать и наказать, а сами будут находиться в изоляции — и будут тем самым наказаны за слишком активное использование своей санкционной дубинки.