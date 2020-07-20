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Лукашенко назначил посла Белоруссии в США

RT на русскомиещё 8
48 минут назад
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил посла республики в Соединённые Штаты, передаёт БЕЛТА.
Лукашенко назначил посла Белоруссии в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Сообщается, что им стал замглавы белорусского МИД Олег Кравченко.
Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, в настоящее время посольства возглавляют временные поверенные.
В феврале госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию и провёл переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.
Макей отмечал, что возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва будет способствовать развитию отношений. При этом он подчёркивал, что Минск не будет «ни с кем дружить против кого-то».
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В мире,Конфликты,Армия,США,СНГ,Латинская Америка,Ближний Восток,Олег Кравченко,Владимир Макей,Александр Лукашенко,МИД,Минск,Беларусь
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