Лукашенко назначил посла Белоруссии в США

Вашингтон и Минск взаимно отозвали послов в 2008 году, в настоящее время посольства возглавляют временные поверенные.
В феврале госсекретарь США Майк Помпео посетил Белоруссию и провёл переговоры с Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Стороны подтвердили готовность обменяться послами.
Макей отмечал, что возвращение послов в столицы двух стран после 12-летнего перерыва будет способствовать развитию отношений. При этом он подчёркивал, что Минск не будет «ни с кем дружить против кого-то».