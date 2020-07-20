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«Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины», — передает РИА «Новости» пост Зеленского в Telegram в понедельник.

Он отметил, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем украинского общества, и хочет услышать убедительные ответы и неопровержимые доказательства.

«Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло», — добавил он.

Тем временем памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета открыли в центре Киева на месте его гибели, трансляцию вело издание hromadske в Facebook.

Открытие мемориала состоялось в четвертую годовщину убийства журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. На открытие пришли коллеги и друзья Шеремета, они требуют найти и наказать виновных в гибели журналиста.

До роковин вбивства журналіста Павла Шеремета у Києві відкрили меморіальну дошку на місці його загибелі pic.twitter.com/GfoYWvu9jC— hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2020

Мемориал выглядит как белый лист, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста, а также слова «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист».