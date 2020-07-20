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Зеленский назвал убийство Шеремета «позором для Украины» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
«Позор»: Зеленский — об убийстве Шеремета
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранители должны сделать все, чтобы найти настоящих убийц, организаторов и заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, и назвал это преступление «позором для Украины».
«Сегодня четвертая годовщина со дня убийства Павла Шеремета. В Белоруссии, России и Украине он стоял за ценности демократии, права и свободы человека. Прежде всего — за право гражданина на свободное мнение и слово. И за обязанность власти быть честной, прозрачной и ответственной перед гражданами. У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины», — передает РИА «Новости» пост Зеленского в Telegram в понедельник.
Он отметил, что дело Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем украинского общества, и хочет услышать убедительные ответы и неопровержимые доказательства.
«Обязанность государства и правоохранительных органов сделать все, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц Павла Шеремета. А потом — настоящих организаторов и заказчиков этого преступления. Как бы трудно не было найти правду. Сколько бы усилий и времени это не заняло», — добавил он.
Тем временем памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета открыли в центре Киева на месте его гибели, трансляцию вело издание hromadske в Facebook.
Открытие мемориала состоялось в четвертую годовщину убийства журналиста на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. На открытие пришли коллеги и друзья Шеремета, они требуют найти и наказать виновных в гибели журналиста.
Мемориал выглядит как белый лист, на котором написаны имя и фамилия погибшего журналиста, а также слова «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист».
Напомним, 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в убийстве Шеремета, которыми оказались украинские националисты Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и семья Грищенко. Основным мотивом преступления украинская полиция называет «дестабилизацию ситуации на Украине».
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Владимир Зеленский , Андрей Антоненко , Павел Шеремет , Арсен Аваков , МВД , РИА Новости
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