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NYT предсказал США «новую катастрофу» 

News.ru 1 час назад
Западные СМИ: США ждет новая катастрофа
Фото: Reuters
Издание The New York Times предсказало Соединённым Штатам «новую катастрофу», до которой остались «считаные дни». По словам журналиста Пола Кругмана, эту катастрофу спровоцирует пандемия коронавирусной инфекции, породившая масштабный кризис.
Кроме того, по мнению Кругмана, президент США Дональд Трамп не справится с данной проблемой.
Если сначала администрация Трампа беспечно отрицала тот факт, что COVID-19 представляет серьёзную угрозу для страны, то затем она стала столь же беспечно отвергать предупреждения о том, что слишком быстрая отмена карантинных ограничений обернётся новой вспышкой заражений, — цитирует автора «Царьград».
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Теперь, отметил Кругман, когда вторая волна эпидемии ударила по Штатам, республиканцы действуют «медленно и неохотно» и Белый дом вообще не принимает никаких мер.
Также, по его словам, страну может ждать экономическая катастрофа, так как из-за эпидемии без работы остались 22 миллиона человек.
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В мире , США , Дональд Трамп , Международный валютный фонд , Царьград ТВ
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