Пока вы спали: «Поход российских танков на Киев» 

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На Украине рассказали о вторжении российских танков

Россия может перейти к широкомасштабному наступлению на Украину как минимум в четырех случаях. Об этом говорится в статье на сайте украинского издания «Главред».

По мнению автора статьи, ждать «похода российских танков на Киев» стоит в случаях: ухудшения экономической и политической ситуации в России, возникновения дрязг внутри российской политической элиты и подковерных интриг, появления на Украине власти, которая сплотит население и готова будет отвоевать Донбасс, а также в случае нового майдана или какой-либо политической дестабилизации.

Эксперты оценили сложность заданий на ЕГЭ по химии

Преподаватели, частные репетиторы и химики отметили, что вызвавшие возмущение родителей и учеников задания Единого госэкзамена по химии отличались сложными формулировками, однако не выходили за пределы школьной программы. Об этом пишет «Коммерсант».

Так, преподаватель онлайн-курсов для подготовки к ЕГЭ по химии кандидат химических наук Сергей Широкопояс высказал мнение, что задания были специально сформулированы таким образом, чтобы «взять на испуг» школьников и те, кто не запаниковал, имели все шансы разобраться. В Рособрнадзоре также заверили, что задания на ЕГЭ по химии «не выходили за рамки школьной программы» и предложили дождаться результатов экзамена.

ВОЗ заявила о резком росте числа заболевших коронаврусом

Рекордсменами по заболеваемости COVID-19 за сутки стали США (70 тыс. случаев) и Индия (почти 40 тыс. случаев). При этом рост числа инфицированных наблюдается и в Израиле и Гонконге, которые ранее объявили, что справились с коронавирусом. Об этом со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения пишет «Коммерсант».

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным вводить обязательный режим ношения масок по всей стране. А Госдепартамент рассекретил два донесения, свидетельствующие о возможной утечке коронавируса из китайской лаборатории.

Россияне собрались в Турцию

Спрос на туры в Турцию резко вырос после появления неподтвержденной информации о возможном возобновлении туда авиаперелетов из России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Пока информация о возобновлении авиасообщения между Россией и Турцией не получила подтверждения, однако это направление на минувшей неделе стало лидером по числу поисковых запросов, сформировав 42,2% от общего объема.

По прогнозам участников рынка, в случае полноценного возобновления полетов Турция может рассчитывать на 4 млн российских туристов в этом году. При этом часть россиян уже летает на турецкие курорты через Белоруссию, отмечает издание.

Доходы россиян упали

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы жителей России во втором квартале снизились на 8% в годовом выражении. При этом эксперты считают, что причиной снижения стала та часть зарплат, которая находится за пределами формального фонда оплаты труда, пишет газета «Коммерсант».

В частности, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономки ( ВШЭ Владимир Гимпельсон пояснил изданию, что данные опросов свидетельствуют о том, что примерно 40% российских работников столкнулись со снижением зарплаты в апреле и мае.

А в ЦМАКП отметили, что доходы от предпринимательства, собственности и скрытые доходы вместе снизились на 33,5% в годовом выражении.