В Израиле началась забастовка медсестер 

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Израиле началась забастовка медсестер после того, как переговоры с министерством финансов о повышении зарплат потерпели неудачу, сообщает израильский 13 канал.

"Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка, во время которой работа будет проводиться по режиму выходного дня, за исключением отделений коронавируса в больницах, которые продолжат работать в обычном режиме", — сообщает телеканал.

Профсоюз медсестер и медбратьев требовал увеличения зарплат и улучшения условий работы медперсонала в связи с высокой загруженностью израильских больниц на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Из-за забастовки будут отменены некоторые плановые операции, сокращён приём анализов, закрыты клиники вакцинации. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.