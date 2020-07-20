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В Израиле началась забастовка медсестер 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
В Израиле началась забастовка медсестер
Фото: Reuters
В Израиле началась забастовка медсестер после того, как переговоры с министерством финансов о повышении зарплат потерпели неудачу, сообщает израильский 13 канал.
"Профсоюз медсестёр и медбратьев объявил сегодня утром, что ночные переговоры с министерством финансов потерпели неудачу и что с утра понедельника начнется забастовка, во время которой работа будет проводиться по режиму выходного дня, за исключением отделений коронавируса в больницах, которые продолжат работать в обычном режиме", — сообщает телеканал.
Профсоюз медсестер и медбратьев требовал увеличения зарплат и улучшения условий работы медперсонала в связи с высокой загруженностью израильских больниц на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
Из-за забастовки будут отменены некоторые плановые операции, сокращён приём анализов, закрыты клиники вакцинации. Экстренная помощь будет оказываться в полном объеме.
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В мире , Минфин , Израиль
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