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Зеленский назвал убийство Шеремета позором для Украины 

Украина.ру и ещё 1 1 час назад
Зеленский высказался об убийстве Шеремета
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский в четвертую годовщину со дня убийства журналиста Павла Шеремета заявил, что дело находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества. Об этом 20 июля он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в Белоруссии, России и на Украине Шеремет «стоял за ценности демократии, права и свободы человека», а также за право гражданина на свободное мнение и слово.
По словам Зеленского, погибший журналист обязал власти быть честными, прозрачными и ответственными перед гражданами.
«У него никогда не смогли бы отобрать свободу, поэтому заказчики решили отнять жизнь. Его дерзкое убийство — потеря для всех независимых СМИ и журналистов. А еще это преступление — позор для Украины. Дело Павла Шеремета находится под пристальным вниманием и контролем всего украинского общества… Как бы трудно не было найти правду», — написал украинский президент
Глава государства также отметил, что обществу нужны четкие ответы и убедительные, неопровержимые доказательства. Обязанностью государства и правоохранительных органов Зеленский назвал максимальную отдачу, чтобы в суде украинцы и весь цивилизованный мир увидели настоящих убийц, организаторов и заказчиков преступления.
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Комментарии
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Павел Шеремет , МВД
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