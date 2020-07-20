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ПАСЕ отказалась наблюдать за выборами в Белоруссии 

Газета.Ru и ещё 4 8 минут назад
ПАСЕ отказалась наблюдать за выборами в Белоруссии
Фото: РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не поедет наблюдать за выборами президента Белоруссии. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе организации.
В ПАСЕ отметили, что организация получила приглашение наблюдать за белорусскими выборами.
Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), главный орган Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили, что впервые не будут наблюдать за выборами президента Белоруссии. Там объяснили, что не получили приглашения.
До этого действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил приехать западным наблюдателям в страну во время президентских выборов.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Это будут уже шестые выборы для Лукашенко.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , ОБСЕ , Совет Европы
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