ПАСЕ отказалась наблюдать за выборами в Белоруссии 

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не поедет наблюдать за выборами президента Белоруссии . Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе организации.

В ПАСЕ отметили, что организация получила приглашение наблюдать за белорусскими выборами.

Ранее в Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), главный орган Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), заявили, что впервые не будут наблюдать за выборами президента Белоруссии. Там объяснили, что не получили приглашения.

До этого действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил приехать западным наблюдателям в страну во время президентских выборов.

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа. Это будут уже шестые выборы для Лукашенко.