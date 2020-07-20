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В Киеве появился мемориал погибшего Павла Шеремета 

Украина.ру и ещё 4 1 час назад
В Киеве появился мемориал Павла Шеремета
Фото: РИА Новости
Мемориал журналиста Павла Шеремета открыли в Киеве в четвертую годовщину его гибели. Об этом 20 июля сообщает «Украинская правда».
«Памятный знак установили на улице Ивана Франко — неподалеку от дома, где жил Шеремет, и на месте, где погиб», — говорится в сообщении.
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Памятник установлен в виде белого листа бумаги с именем и фамилией журналиста. Внизу мемориала написаны слова: «На этом месте 20 июля 2016 погиб журналист». Автором композиции является украинский скульптор Назар Билык.
Отмечается, что на церемонии присутствуют журналисты, друзья Шеремета и представители ряда СМИ.
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В мире , Украина , Павел Шеремет , Украинская правда , Киев
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