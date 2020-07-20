«Вор должен сидеть в тюрьме»: Лукашенко о Бабарико 

В уголовном деле против оппозиционера Виктора Бабарико, намеревавшегося баллотироваться в президенты Белоруссии , нет никакого «политического заказа», заявил действующий глава государства Александр Лукашенко Видеозапись с его выступлением опубликована в Telegram-канале «Пул первого».

Лукашенко подчеркнул, что по уголовному делу о выводе средств из страны через иностранные банки в настоящее время проходят около 30 бывших и нынешних менеджеров Белгазпромбанка. Один из основных обвиняемых — бывший его глава Виктор Бабарико, который планировал стать кандидатом в президенты республики на предстоящих выборах. Национальный лидер, отметил, что его несостоявшийся соперник «зарыдал» и «начал давать показания».

«Вор должен сидеть в тюрьме, ко всем одинаковое отношение», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что преследование Бабарико и его сообщников не связано с политикой, поэтому они «узниками совести» не будут.

По словам Лукашенко, он также поручил белорусским следователям пригласить независимых коллег из США, Польши и России, чтобы они, ознакомившись с делом, могли сделать вывод, «боится ли кого-то Лукашенко» или действительно расследуются уголовные преступления.

14 июля, как сообщал «Рамблер», В Минске и еще нескольких белорусских городах прошли акции протеста из-за недопуска к президентским выборам оппозиционеров Виктора Бабарико и Валерия Цепкало. Митинги сопровождались стычками с полицией и задержаниями.