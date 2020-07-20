Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

Азербайджанские военные в ночь с 19-го на 20 июля девять раз нарушили перемирие, обстреляв позиции армянских вооруженных сил на границе, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. В общей сложности, по ее словам, азербайджанцы произвели 137 выстрелов.

В сообщении говорится, что вылазки азербайджанских военных были зафиксированы на боевых позициях в направлении города Чамбарак: там был применен гранатомет. Также армия Азербайджана обстреляла армян в районе населенных пунктов Чинари, Неркин Кармирахпюр, Беркабер, Бердаван, Хиндзорут, Паруйра Севака. Везде азербайджанцы применяли стрелковое оружие.

«Ответным огнем армянской стороны противник был подавлен», — констатировала Степанян.