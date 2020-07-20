Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия

Азербайджанские военные в ночь с 19-го на 20 июля девять раз нарушили перемирие, обстреляв позиции армянских вооруженных сил на границе, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. В общей сложности, по ее словам, азербайджанцы произвели 137 выстрелов.
В сообщении говорится, что вылазки азербайджанских военных были зафиксированы на боевых позициях в направлении города Чамбарак: там был применен гранатомет. Также армия Азербайджана обстреляла армян в районе населенных пунктов Чинари, Неркин Кармирахпюр, Беркабер, Бердаван, Хиндзорут, Паруйра Севака. Везде азербайджанцы применяли стрелковое оружие.
«Ответным огнем армянской стороны противник был подавлен», — констатировала Степанян.
Ранее, как сообщал «Рамблер», посол Армении в России Вардан Тоганян озвучил причины обострения армяно-азербайджанского конфликта. Он подчеркнул, что боям на границе предшествовали провокационные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, который допустил использование силы со своей стороны для решения ситуации по Нагорному Карабаху. Тоганян добавил, что не последнюю роль в напряженности сыграло подстрекательство Турцией Баку к ведению активных боевых действий.