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В Казахстане число жертв коронавируса выросло до 610 

РИА Новости и ещё 10 2 часа назад
В Казахстане число жертв коронавируса выросло до 610
Фото: Sputnik / Владислав Воднев
Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Казахстане достигло 610, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.
В понедельник минздрав сообщал, что число жертв коронавируса в Казахстане выросло на 210 с 13 по 19 июля и достигло 585.
"Летальных исходов 610", — сказал Цой на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, сколько летальных исходов от коронавируса зарегистрировано в Казахстане.
В республике за минувшие сутки выявлены 1630 случаев коронавирусной инфекции, общее количество выявленных заражений достигло 73468. Число выздоровевших пациентов превышает 45 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,3 миллиона случаев заражения, свыше 600 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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В мире , Минздрав РФ , ВОЗ
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