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В Черногории объявили эпидемию COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 46 минут назад
Черногория объявила эпидемию COVID-19
Фото: ТАСС
Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям (NKT) при правительстве Черногории в ночь на среду провозгласил эпидемию COVID-19 на всей территории страны из-за роста заболеваемости, заявил кабмин. Институт общественного здоровья в Подгорице сообщил вечером во вторник, что за прошедшие сутки протестированы 612 человек, из них у 98 — положительный тест на коронавирус. Умерших за последние 24 часа не было, всего с момента возобновления эпидемии в июне скончались 26 человек, в стране 1920 активных больных.
"На всей территории Черногории провозглашается эпидемия инфекционной болезни COVID-19. Меры, вступающие в силу завтра (в среду): обязательное ношение масок на открытом воздухе и в помещениях, включая детей старше семи лет. Массовые собрания — максимально 40 человек на открытом пространстве, 20 в помещениях", — сообщило правительство в Twitter.
До 6 августа продлен запрет на работу дискотек и ночных клубов, проведение свадеб, дней рождений и других семейных торжеств. До 30 августа продлен запрет на живую музыку в развлекательных заведениях. По разным регионам ограничено рабочее время кафе и ресторанов, а в Рожае, на севере страны, сокращен ранее введенный комендантский час.
Правительство Черногории настаивает, что летальные исходы — результат "импортированной" инфекции из соседних стран. Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям при правительстве Черногории ранее ввел запрет на проведение всех политических и религиозных собраний в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Новые больные были выявлены в июне, вопреки тому, что во второй половине мая власти Черногории провозгласили победу над эпидемией.
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Комментарии
В мире , Подгорица , Черногория
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