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Иран казнил указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ 

Lenta.ru и ещё 7 1 час назад
Иран казнил указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ
Фото: РИА Новости
Иран казнил информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда (Mahmoud Mousavi Majd), указавшего американцам местоположение командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, который был убит США в январе в Багдаде. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на медиаслужбу судебной властей.
Верховный суд Ирана установил, что именно Маджд передавал США данные о локациях генерала Сулеймани. Приговоренный, по утверждению Тегерана, был связан с ЦРУ и израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что, занимаясь шпионажем за представителями Корпуса стражей исламской революции, Маждж получал оплату в долларах.
3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.
В Пентагоне заявляли, что приказ об убийстве Сулеймани был отдан лично президентом США Дональдом Трампом. Эту идею американскому лидеру мог подать госсекретарь Майкл Помпео. США считали генерала причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.
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Комментарии
В мире , Ближний Восток , Майкл Помпео , Касем Сулеймани , Дональд Трамп , Пентагон , ЦРУ , Иран , США
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