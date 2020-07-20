Иран казнил указавшего местоположение Сулеймани информатора ЦРУ 

Иран казнил информатора ЦРУ Махмуда Мусави Маджда (Mahmoud Mousavi Majd), указавшего американцам местоположение командующего спецподразделением «Аль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани, который был убит США в январе в Багдаде. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на медиаслужбу судебной властей.

Верховный суд Ирана установил, что именно Маджд передавал США данные о локациях генерала Сулеймани. Приговоренный, по утверждению Тегерана, был связан с ЦРУ и израильской разведкой «Моссад». Отмечается, что, занимаясь шпионажем за представителями Корпуса стражей исламской революции, Маждж получал оплату в долларах.

3 января в результате авиаудара США по аэропорту Багдада погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани . В ответ Тегеран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке. Состоявшаяся операция получила название «Мученик Сулеймани». В США заявили об отсутствии жертв и минимальном ущербе военным базам.