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Черные ящики украинского Boeing 737 получили во Франции 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Черные ящики украинского Boeing 737 получили во Франции
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе иранскими военными под Тегераном, были доставлены в Париж. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.
«Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать», — написал дипломат.
29 июня Иран отправил во Францию бортовой самописец украинского Boeing 737.
31 мая власти Ирана отказались посылать черные ящики украинского Boeing 737, сбитого в январе под Тегераном, на Украину. Причиной такого шага называется задержка Киева с ответом Тегерану относительно судьбы бортовых самописцев. Тогда предполагалось, что черные ящики отправят во Францию.
Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.
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Комментарии 2
В мире , Boeing , Тегеран , Франция
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