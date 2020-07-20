Трамп припугнул США судьбой Венесуэлы 

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Трамп считает, что Байден «уничтожит» США, но сделает это не «своими руками», Соединенные Штаты будут уничтожены «радикальными левыми».

Как заявил Трамп, «это та же самая идеология, которая охватила Венесуэлу, одну из самых богатых стран в мире», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

«Теперь у них нет ни воды, ни еды, ни медицины», — заявил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что «радикальные левые демократы полностью контролируют Байдена».