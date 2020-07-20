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Трамп припугнул США судьбой Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Если президентом США станет Джозеф Байден, страну ждет судьба Венесуэлы, заявил глава американского государства Дональд Трамп.
Трамп считает, что Байден «уничтожит» США, но сделает это не «своими руками», Соединенные Штаты будут уничтожены «радикальными левыми».
Как заявил Трамп, «это та же самая идеология, которая охватила Венесуэлу, одну из самых богатых стран в мире», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
«Теперь у них нет ни воды, ни еды, ни медицины», — заявил Трамп.
Напомним, Трамп заявил, что «радикальные левые демократы полностью контролируют Байдена».
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Fox News , ИТАР-ТАСС , Венесуэла , США
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