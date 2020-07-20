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Барселона опасается нового карантина 

BFM.RU 45 минут назад
В ЕС боятся нового карантина
Фото: EPA
Власти призывают около 4 млн жителей агломерации оставаться дома чтобы затормозить распространение эпидемии и попытаться избежать нового жесткого карантина.
За последнюю неделю число инфицированных в столице Каталонии выросло в три раза — 800 случаев против менее 300 на предыдущей неделе.
Кроме призыва региональное правительство объявило о закрытии кинотеатров, театров, дискотек, запретило собрание более десяти человек, посещение домов престарелых и двойное сокращение мест в барах и ресторанах.
Люди не особенно прислушиваются к властям. На выходные город был почти пустой, поскольку горожане вопреки на рекомендациям массово выехали на своих авто отдыхать за городом.
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В мире , Каталония
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