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Зафиксирован новый рекордный прирост случаев коронавируса в мире 

Профиль 1 час назад
За прошедшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии COVID-19 Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, предыдущий антирекорд был установлен 17 июля, когда коронавирус выявили у 238 тыс. человек. Число летальных случаев за минувшие сутки составило 7360.
По данным ВОЗ, общее число случаев заражения CVID-19 в мире превысило 13,8 млн человек, за все время скончались 593 тыс. человек. Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Северной и Южной Америке.
Ранее директор программы ВОЗ по ЧС Майкл Райан призвал страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом. Он заявил о необходимости продолжить принимать меры против распространения COVID-19. Эксперт отметил, что «реальная ситуация» в разных странах мира не лжет.
Профиль: последние новости
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В мире , Видео , Майкл Райан , ВОЗ
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