За прошедшие сутки в мире было выявлено почти 260 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель стал рекордным за все время пандемии COVID-19 Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, предыдущий антирекорд был установлен 17 июля, когда коронавирус выявили у 238 тыс. человек. Число летальных случаев за минувшие сутки составило 7360.

По данным ВОЗ, общее число случаев заражения CVID-19 в мире превысило 13,8 млн человек, за все время скончались 593 тыс. человек. Наибольшее число заразившихся зарегистрировано в Северной и Южной Америке.