14 миллионов случаев COVID-19 зафиксировано в мире

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Число выявленных случаев коронавируса нового типа в мире превысило 14 миллионов. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты за последние сутки зафиксировали 166 735 новых случаев коронавируса и 4496 смертей пациентов.

Общее число случаев коронавируса на текущий момент составляет 14 043 176, зафиксировано 597 583 летальных исхода, говорится на сайте ВОЗ.

Наибольшее число заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке, а также в Европе.