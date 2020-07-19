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Число случаев COVID-19 в мире превысило 14 миллионов 

Вечерняя Москва 36 минут назад
14 миллионов случаев COVID-19 зафиксировано в мире
Фото: Reuters
Число выявленных случаев коронавируса нового типа в мире превысило 14 миллионов. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Специалисты за последние сутки зафиксировали 166 735 новых случаев коронавируса и 4496 смертей пациентов.
Общее число случаев коронавируса на текущий момент составляет 14 043 176, зафиксировано 597 583 летальных исхода, говорится на сайте ВОЗ.
Наибольшее число заражений зарегистрировано в Северной и Южной Америке, а также в Европе.
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В мире , ВОЗ
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