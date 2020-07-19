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Reuters: в Германии просят США не выводить войска 

Газета.Ru 47 минут назад
Reuters: в Германии просят США не выводить войска
Фото: Reuters
Премьер-министры четырех федеральных земель Германии просят США не сокращать численность американских войск, размещенных в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо премьеров членам конгресса США.
Против сокращения численности американских войск в Германии выступают Бавария, Гессен, Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц, указано в сообщении.
В письме указано, что Германия стремится усилить свою дружбу с США и защитить американское присутствие в Европе.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания России".
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В мире , Армия , Войска , Европа , США , Дональд Трамп , Reuters , Германия
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