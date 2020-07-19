«Клоун Зеленский не признает ошибку перед Кадыровым»

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Можно было бы требовать извинения за инцидент, который был в «Квартале 95», от Зеленского, если бы он не был шутом и таким брехуном. Всем уже понятно, что Зеленский — это врун, шутки на крови и человеческом горе, — цитирует депутата «Политэксперт».

Журавко отметил, что Зеленский, будучи кандидатом в президенты, дал обещание не идти по стопам Порошенко и добиться мира с Россией, однако он так и не выполнил ни одного своего обещания. Поэтому слова Кадырова о неспособности Зеленского отвечать за слова не лишены смысла, уверен экс-депутат.

Зеленский — это кукла, клоун с кровавой улыбкой. Он будет улыбаться и дальше продолжать уходить от ответа. Все его извинения тогда были насмешкой. Я думаю, что Кадыров не дождётся извинений, а если и дождётся, то они будут неестественными, нечестными и не по совести. Потому что Украиной правят сегодня вурдалаки, — подытожил политик.

Конфликтная ситуация возникла во времена, когда Зеленский ещё выступал в шоу «Чисто News». В одном из его выпусков был показан сюжет, который мог оскорбить мусульманский мир. Зеленскому пришлось принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову от имени всей съёмочной группы.