Лукашенко заявил о плане оппонентов силой свергнуть власть

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Об этом Лукашенко заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, его высказывания в воскресенье показал телеканал ОНТ.
"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален", — сказал Лукашенко.