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Лукашенко заявил о наличии у его оппонентов плана по силовому свержению власти 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Лукашенко заявил о плане оппонентов силой свергнуть власть
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает актуальным повторение в ходе нынешней президентской кампании ситуации, возникшей во время выборов 2010 года, когда оппоненты предприняли силовые действия по свержению действующей власти. Об этом Лукашенко заявил при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, его высказывания в воскресенье показал телеканал ОНТ.
"Это говорит о том, что пока этот вариант свержения существующего правительства или же расшатывания обстановки остается по-прежнему актуален", — сказал Лукашенко.
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В мире , Политика , СНГ , Александр Лукашенко
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