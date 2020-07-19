Лукашенко заявил о плане оппонентов силой свергнуть власть

ТАСС: последние новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла утверждения о его плохом самочувствии

В китайском городе Урумчи отменили почти 90% рейсов после выявления случая COVID-19

Лукашенко сообщил, что по делу Белгазпромбанка задержали около 30 человек